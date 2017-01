Au moins 70 personnes ont été tuées ce mardi 17 janvier dans un bombardement par un avion nigérian qui a touché la mauvaise cible.

"On estime que 70 personnes ont été tuées et plus de cent blessées" dont six volontaires de la Croix-Rouge locale, a affirmé le Comité International de la Croix- Rouge. Ce mardi 17 janvier, un avion nigérian a bombardé par erreur un camp de déplacés du nord-est du Nigéria.



L'organisation Médecins Sans Frontières a "condamné avec force" le bombardement accidentel et a déclaré que "cette attaque à grande échelle contre des personnes vulnérables qui ont déjà fui des violences extrêmes est choquante et inacceptable".



Sous couvert d'anonymat, un officier supérieur nigérian a confirmé ce bombardement par un avion de l'armée de l'air nigériane : "il y a eu un malheur aujourd'hui à Rann, un avion de chasse a frappé la mauvaise cible". Lors d'un point presse, le major général Lucky Irabor a quant à lui affirmé avoir "reçu des informations faisant état de regroupements de terroristes de Boko Haram quelque part dans la région de Kala-Balge".



L'insurrection de Boko Haram contre le gouvernement nigérian a fait au moins 20.000 morts et plus de 2.6 millions de déplacés dans le pays depuis 2009. Selon les autorités nigérianes, le conflit serait entré dans sa phase finale.

BREAKING: At least 52 killed today after bombing by Nigerian Army in a displaced camp in Rann. MSF teams providing first aid to 120 wounded pic.twitter.com/gjFPWkOOeU — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) 17 janvier 2017