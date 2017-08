À New York, la statue de Christophe Colomb suscite de vifs débats

publié le 31/08/2017 à 07:30

Faut-il déboulonner les statues de Christophe Colomb ? C'est un débat qui agite actuellement les États-Unis. Plusieurs d'entre elles ont été vandalisées. C'est le nouvel épisode du feuilleton du mois d'août ici, depuis la mort d'une militante anti-fasciste à Charlottesville, tuée lors d'un rassemblement de néo-nazis du Ku Klux Klan, qui protestaient contre le déboulonnage d'une statue du général Lee, figure des Confédérés (le Sud esclavagiste) pendant la guerre de Sécession.



Ce drame a relancé un débat, qui prend de l'ampleur depuis quelques années dans tout le Sud américain. De nombreuses villes démontent des monuments en l'honneur de ces figures controversées. Beaucoup perçoivent aujourd'hui ces statues comme des monuments racistes, à la gloire de l'esclavage et de la ségrégation dont étaient victimes il y a encore un demi-siècle beaucoup d'Américains noirs. Donald Trump est tout à fait opposé à ce qu'on enlève des statues, en rappelant que George Washington, le premier président américain, possédait aussi des esclaves.

Mais que vient donc faire Christophe Colomb là-dedans ? Il n'a connu ni la guerre de Sécession, ni les États-Unis d'Amérique. Mais il se trouve que le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé qu'il voulait passer en revue toutes les références à des figures de l'Histoire qu'il ne convient plus, selon lui, d'honorer. Il a commencé par faire enlever une plaque installée après la Première Guerre mondiale pour le héros de Verdun, le français Philippe Pétain.



Mais des New Yorkais, des descendants d'Amérindiens ou originaires des Caraïbes, font remarquer que Christophe Colomb est aussi un personnage controversé. En "découvrant l'Amérique", en 1492, il a entamé le massacre des populations indigènes. Mais aussi amorcé un trafic d'esclaves, entre les Caraïbes et l'Espagne. Donc des habitants lui demandent d’enlever la grande statue de Christophe Colomb, perchée en haut d'un pilier à l'angle sud-ouest de Central Park, au milieu d'une place qui s'appelle justement Columbus Circle. C'est l'une des places les plus célèbres de New York !