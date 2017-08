publié le 16/08/2017 à 19:15

Les républicains ne cachent pas leur gêne après Charlottesville. Donald Trump est vivement critiqué de toutes parts pour avoir, dans un premier temps, refusé de condamner nommément les suprémacistes blancs, puis avoir choisi de renvoyer dos à dos les manifestants d'extrême droite et les antiracistes. Peu après cette dernière déclaration, les deux anciens présidents américains George H.W Bush et son fils George W. Bush ont appelé le pays à "rejeter le racisme, l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes". Cette laconique prise de parole s'est faite sous forme de bref communiqué, mercredi 16 août.



Cette voix s'ajoute à celle de plusieurs élus républicains qui ont rejeté l'argumentaire de Donald Trump. "À Charlottesville, les torts sont clairement du côté du KKK et des suprémacistes blancs", a réagi Ronna Romney McDaniel, qui dirige le parti républicain. "Il faut qu'il répare les dégâts et il faut que les républicains s'expriment haut et fort", a lâché John Kasich, gouverneur de l'Ohio qui fut le rival du président des États-Unis lors des primaires républicains.

La déclaration des 41e et 43e présidents américains a été précédée de quelques jours par un tweet devenu viral de Barack Obama. Le prédécesseur de Donald Trump a battu le record du nombre de "likes" sur Twitter, en postant dimanche 13 août une citation de Nelson Mandela : "Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de ses origines, ou de sa religion". Le message a été aimé plus de 3,4 millions de fois et obtenu plus de 1,4 million de retweets.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 août 2017