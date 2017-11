publié le 08/11/2017 à 03:26

Harvey Weinstein va vivre une semaine cruciale. L'épais dossier constitué par le procureur de Manhattan, qui détaille les nombreuses accusations d'agressions sexuelles visant le magnat déchu d'Hollywood, devrait être prochainement présenté à un grand jury en vue d'une possible inculpation.



Selon l'antenne locale de la chaîne NBC et le quotidien New York Post, la présentation à un grand jury pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Dans les grands dossiers, l'étape du grand jury est souvent décisive en procédure pénale américaine. En effet, le ministère public réunit un jury dont le rôle est d'examiner les éléments à charge. Il doit ensuite déterminer s'ils sont suffisants pour justifier une inculpation et à terme, la tenue d'un procès. Le jury n'a pas, en revanche, à se prononcer sur l'éventuelle culpabilité.

La police sollicite d'autres témoignages

Vendredi 3 novembre, le chef du service enquête de la police de New York, Robert Boyce, avait indiqué que ses services disposaient d'"un vrai dossier" sur Harvey Weinstein. Il faisait référence aux accusations de l'actrice new-yorkaise Paz de la Huerta, qui a affirmé avoir été violée en 2010 par Harvey Weinstein. Robert Boyce a néanmoins expliqué que la police de New York souhaitait continuer à recueillir des preuves avant d'aller plus loin.



Interrogé sur d'autres victimes présumées, le policier a laissé entendre qu'il s'agissait du seul dossier sérieux à ce jour à New York, tout en appelant d'éventuelles autres victimes à se manifester. Une porte-parole de Cyrus Vance avait également indiqué vendredi que le procureur avait assigné un enquêteur spécialisé dans les crimes sexuels au cas d'Harvey Weinstein, accusé par une centaine de femmes de harcèlement, agressions sexuelles et viols.