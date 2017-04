Au Népal, la "plus haute fête sur Terre" a eu lieu sur le Mont Everest

et AFP

publié le 12/04/2017 à 15:21

Faire la fête la tête dans les nuages. Mardi 11 avril, des centaines d'alpinistes ont bravé le froid glacial et le manque d'oxygène pour danser au rythme de la musique électronique de Paul Oakenfold, un célèbre disc-jockey britannique, au camp de base de l'Everest.



Dix jours de trek ont été nécessaires aux artistes pour atteindre cet endroit. Le matériel sonore a été transporté à dos de sherpas et de yaks. Pendant plusieurs semaines, les artistes et les participants ont du faire des allers-retours entres les différents camps de cette zone de très haute altitude, afin d'habituer leur corps aux conditions extrêmes.

Sous une tente décorée des traditionnels drapeaux de prières colorés du Tibet, Paul Oakenfold s'est produit devant un groupe de montagnards en doudounes et bonnets. Un public bien différent des fêtards d'Ibiza ou de Goa.



"C'était assez cool. Cela fait plusieurs années que je viens (au camp de base) mais je n'avais encore jamais rien vu de tel", a raconté l'Américain Ben Jones, employé d'une compagnie d'alpinisme. Ranzen Jha, un DJ népalais qui s'est produit à la suite de Paul Oakenfold, a également exprimé sa satisfaction face au nombre des spectateurs.



Ce concert donné à 5.380 mètres d'altitude, au pied du toit du monde, était destiné à sensibiliser le monde au réchauffement climatique et à lever des fonds pour des ONG.