par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 01/02/2017 à 12:06

Une équipe d'alpinistes va bientôt chausser les crampons. Direction le mont Everest. La mission : remesurer la hauteur exacte de la montagne la plus haute de la planète. Si cette décision semble désormais si urgente pour les spécialistes, c'est parce le toit du monde se serait affaissé de plusieurs millimètres, et peut-être de centimètres. Une hypothèse qui intrigue, inquiète et déchire la communauté scientifique.



Ce sont les terribles tremblements de terre au Népal (9.000 morts en avril 2015) qui auraient fait bouger ce géant de roche et de glace et causé ce tassement. On ne serait plus à 8.848 mètres, altitude officiellement retenue, mais peut-être jusqu'à deux centimètres en-dessous. Des scientifiques et des géomètres indiens, basée à New Delhi, vont donc partir en expédition pour dire si l'Everest est toujours aussi grand.

Mission scientifique capitale

Quel intérêt de savoir si l'Everest a rapetissé ou non ? C'est tout simplement capital pour les scientifiques. Pour comprendre notamment les mouvements tectoniques occasionnés par le séisme du Népal. Il faut savoir si le tremblement de terre est seul responsable de cette perte de centimètres, ou si le réchauffement climatique, le vent ou la présence de l'homme sont aussi à prendre en compte. Il s'agit encore de avoir si cet affaissement a des conséquences sur les paysages et le débit des rivières. Avec ce simple relevé d'altitude, on peut tirer des dizaines d'enseignements.



Six personnes - c'est une équipe plutôt réduite - vont arpenter durant un mois les pentes de l'Everest. Elles vont poser à divers endroits des antennes GPS. Jusqu'au sommet, où l'on plante un dernier récepteur, une mini-canne. Pour vous donner une idée, le GPS que vous utilisez en voiture est précis de 5 à 10 mètres. Avec ce matériel professionnel, on est précis de 2 à 5 centimètres.

Seul l'homme peut mesurer le toit du monde

Une expédition scientifique qui demeure toujours une aventure, comme l'explique le géomètre-expert Philippe Borrel. C'est l'homme qui, tous les deux ans, mesure le Mont-Blanc. "Pour le Mont-Blanc, l'expédition elle-même dure deux jours. Il n'y a évidemment pas de comparaison possible avec les difficultés d'ascension d'un sommet comme l'Everest", admet-il.



"Si on veut bénéficier de la précision de quelques centimètres, il faut aller poser l'antenne sur le point qui a été mesuré, et il faut y rester pendant au moins une heure pour permettre de traite ultérieurement les corrections de trajectoire réelle des satellites et les corrections atmosphériques", note cet expert.



Même cette technologie, seul l'homme peut mener à bien cette opération. Exactement comme en 1852. La première mesure de l'Everest arrêtée à l'époque - sans GPS - s'élevait à 8.840 mètres. On saura à la fin du printemps quelle est la nouvelle hauteur du toit du monde.