Mystère du sous-marin : Peter Madsen aurait torturé Kim Wall avant de la tuer

publié le 24/01/2018 à 05:00

L'enquête sur le meurtre de la journaliste suédoise, Kim Wall, en août 2017 se poursuit. Si le principal suspect, Peter Madsens, avait avoué avoir découpé son corps avant d'abandonner ses membres en mer, il avait depuis toujours refusé de reconnaître l'avoir tuée ou violée.



Mais mardi 23 janvier, le ministère public danois a annoncé que l'inventeur danois avait attaché et violé la journaliste avant de l’assassiner à bord du Nautilus, le sous-marin qu'il avait construit.

Les procureurs ont indiqué que ce dernier avait prémédité son geste en embarquant sur le submersible de 17 mètres la scie, les tournevis et les liens qui ont été utilisés pour attacher, frapper, entailler et poignarder la victime.

Les causes exactes de la mort de Kim Wall n’ont toujours pas été établies, mais le ministère public pense qu’elle est morte par strangulation ou après que ses veines ont été coupées.



Peter Madsen a été inculpé, le 16 janvier, pour meurtre et agression sexuelle. Il sera jugé à partir du 8 mars prochain pour meurtre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et agression sexuelle. Le parquet danois entend requérir la réclusion criminelle à perpétuité.