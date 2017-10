publié le 30/10/2017 à 18:28

Le mystère se désépaissit dans l'affaire de la mort de Kim Wall au Danemark. Peter Madsen, soupçonné du meurtre de la journaliste suédoise à bord de son sous-marin en août, a reconnu avoir découpé son corps, a indiqué lundi 30 octobre la police danoise.



"Peter Madsen a reconnu avoir découpé son cadavre et a dispersé les parties du corps dans la baie de Køge", à une cinquantaine de kilomètres au sud de Copenhague, ont déclaré les autorités. L'inventeur danois niait jusqu'alors avoir mutilé le cadavre et assurait que la journaliste était morte par accident, après avoir reçu la porte de l'écoutille d'accès à la tourelle de 70 kilos sur la tête. Il disait ensuite avoir jeté son corps à la mer.

Selon la police, il affirme désormais que "Kim Wall est morte à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone dans le sous-marin alors qu'il se trouvait sur le pont". Certaines parties du corps de la journaliste ont été retrouvées après des recherches en mer.



Plusieurs éléments accablants

L'accusation soutient depuis début octobre que Peter Madsen a tué Kim Wall afin de satisfaire un fantasme sexuel. Des films "fétichistes" dans lesquels des femmes "réelles" étaient torturées, décapitées et brûlées ont été retrouvés sur un disque dur dans son atelier. L'accusé a affirmé que le disque dur ne lui appartenait pas.



Lundi 30 octobre, les autorités ont déclaré qu'elles soupçonnaient l'inventeur d'avoir eu "des rapports sexuels [...] dans des circonstances particulièrement aggravantes, sur la base de 14 blessures infligées dans et autour des parties génitales de Kim Wall". Cela se serait produit peu de temps après sa mort, a indiqué la police. Il avait assuré lors d'une audition en octobre n'avoir eu aucune relation sexuelle et que leurs contacts avaient été purement professionnels.

Les dates du procès fixées en mars et avril 2018

Le 10 août, Peter Madsen, 46 ans, avait embarqué Kim Wall à bord du sous-marin UC3 Nautilus, un submersible qu'il a conçu et construit. La journaliste indépendante de 30 ans souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l'espace. Ce dernier a été secouru le 11 août dans la matinée, avant le naufrage de son bâtiment, qu'il a admis avoir sabordé.



Peter Madsen, incarcéré depuis le 11 août, est inculpé de meurtre et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre depuis début septembre. Les dates du procès ont été fixées en mars et avril 2018, a également indiqué la police.