Avant de partir, Obama débloque 221 millions de dollars pour la Palestine

L'ancien président des États-Unis aurait débloqué la somme "quelques heures avant l'investiture" de Donald Trump.

Crédit : SIPA Barack Obama lors de sa conférence de presse d'adieux, le 18 janvier 2017

par Léa Stassinet publié le 25/01/2017 à 13:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Encore un geste fort de la part de celui qui n'est plus le président des États-Unis. Selon l'agence américaine AP, Barack Obama a débloqué un fonds de 221 millions de dollars à destination de l'Autorité palestinienne. Une mesure prise en toute discrétion, durant les dernières heures de son mandat.



Cette décision va à l'encontre de la volonté du Congrès. En 2015, il avait pourtant voté pour le versement de cette aide financière, avant que deux élus républicains n'imposent des retenues sur ces fonds. Selon plusieurs officiels américains, c'est John Kerry qui a pris l'initiative de lever les fonds le 19 janvier dernier. L'argent a été débloqué "quelques heures seulement avant que Donald Trump ne prête serment", selon ces même sources.



En plus de ces 221 millions de dollars, l'administration Obama a également débloqué 4 millions pour les programmes de lutte contre le changement climatique et 1,25 million pour plusieurs organisations des Nations unies, alors que Donald Trump avait déclaré vouloir stopper ces aides financières dès son arrivée au pouvoir.



Cette faveur faite à la Palestine peut sembler inattendue, sachant que Barack Obama a signé en septembre dernier un accord prévoyant une aide militaire record de 38 milliards de dollars versés à Israël sur 10 ans, à compter de 2019.