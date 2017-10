et AFP

publié le 24/10/2017 à 18:57

C'est une nouvelle victoire face à l'organisation de l'État islamique. Aux Philippines, l'armée a repris le contrôle de la ville de Marawi dans le sud de l'archipel, a affirmé le gouvernement le 24 octobre. "Nous annonçons la fin de toutes les opérations de combat à Marawi", a annoncé le ministre philippin de la Défense.



Plus de 40 cadavres ont été récupérés au cours de l'ultime combat qui a marqué la fin de la bataille pour Marawi. "C'est le dernier groupe de combattants de Maute (l'État islamique de Lanao, ndlr) qui s'étaient retranchés dans un bâtiment et il y a eu une fusillade et nous en sommes venus à bout", a indiqué le président Rodrigo Duterte.

Plusieurs centaines de combattants ayant fait allégeance au groupe État islamique avaient pris le contrôle de quartiers entiers de la ville de Marawi le 23 mai dernier.