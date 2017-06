publié le 04/06/2017 à 08:29

Ce dimanche 4 juin s'annonce comme une journée de tristesse et de recueillement dans toute la Grande-Bretagne et peut-être un peu plus encore dans la ville de Manchester. Il y a moins de 15 jours, 22 personnes étaient tuées par l'explosion d'un kamikaze, à la sortie du concert d'Ariana Grande.



La chanteuse américaine avait promis de revenir, et c'est ce dimanche soir que doit avoir lieu un grand concert de charité avec autour d'elle de nombreux artistes, comme Katy Perry ou les Black Eyed Peas. La ville est comme frappée par un second deuil.

Yasmine, 19 ans, s'est longuement apprêtée pour revoir ce dimanche soir Ariana Grande. Elle a assisté au concert le 22 mai. "Je fais des cauchemars la nuit", témoigne-t-elle. Yasmine le reconnaît, elle ne sait pas encore comment elle réagira une fois au concert : "j'y vais vraiment car je veux avoir d'autres souvenirs d'Ariana Grande".

À écouter également dans ce journal :

- À Londres, six morts sont à déplorer côté victimes, sans compter les trois assaillants, qui ont été abattus. Cette fois, ils étaient trois et ils ont semé la mort d'abord sur le London Bridge, puis dans le quartier tout proche de Borough Market.





- Le scénario employé le 3 juin rappelle les attaques survenues ces derniers mois à travers l'Europe, et notamment celle du 22 mars sur le pont de Westminster, à Londres. Daech perd du terrain en Syrie et en Irak, ce qui accroît le risque d'attentats en Europe.



- Après les attaques, l'enquête commence. Les policiers n'ont pas précisé s'ils cherchaient d'autres suspects, ils conseillent d'éviter le quartier. L'attentat n'a pas été revendiqué et il n'y a pas encore d'informations sur les assaillants.



- C'est un triomphe pour le Real Madrid, champion d'Europe après avoir battu 4 à 1 la Juventus Turin, samedi 3 juin soir à Cardiff avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Le Real est le premier club à conserver son titre depuis le Milan AC en 1989-90.



- En tennis à Roland-Garros, le match Gasquet-Monfils a été interrompu par la pluie à 6-5 pour Monfils dans la première manche, service à suivre pour Gasquet, la partie reprendra ce dimanche 4 juin.