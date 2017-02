Météo en France : les prévisions du dimanche 19 février

publié le 19/02/2017 à 06:53

La grisaille matinale s'imposera sur la moitié nord avec des bancs de brouillard assez fréquents au lever du jour sur le nord-ouest et le nord du pays et localement jusqu'au centre. En matinée, le temps restera le plus souvent très nuageux voire couvert près de la Manche avec quelques gouttes possibles près du littoral et près de la frontière belge.



L'après-midi, la couverture nuageuse s'étendra à la moitié nord avant l'arrivée en soirée d'un peu de pluie sur l'ouest de la Bretagne et de quelques gouttes près de la frontière allemande. Plus au sud, la journée sera assez bien ensoleillée après tout de même de nombreuses plaques de grisailles et de quelques bancs de brouillards le matin notamment au sud de la Garonne et en Val de Saône.

Quelques petites gelées matinales proches de 0 à -2 degrés seront possibles de l'intérieur de la Normandie et de la Picardie au Centre et aux régions de l'Est. Ailleurs, les minimales iront de +1 à +9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera de 7 à 11 degrés sur une moitié nord-est du pays, 11 à 13 sur le nord-ouest du pays, 13 à 16 sur le sud-ouest, 14 à 18 sur les régions méditerranéennes.