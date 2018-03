publié le 03/03/2018 à 08:47

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat terroriste" après les deux attaques survenues vendredi 2 mars à Ouagadougou au Burkina Faso. Une trentaine de personnes ont été tuées et plus de 80 blessées dans ces actions visant l'Ambassade de France et l'état-major de l'armée burkinabée.



S'il n'y a toujours pas eu de revendication après cette double attaque simultanée, il semble bien qu'elle visait les intérêts français. Sur place un journaliste de RTL a pu constater les dégâts et notamment l'ensemble des bâtiments officiels aux fenêtres éclatées jouxtant l'avenue de l'Indépendance qui relie les deux sites où ont eu lieu les attaques.

"Notre pays a de nouveau été la cible de forces obscurantistes" a dénoncé vendredi 2 mars le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Peu de temps après l'attaque les forces françaises sont intervenues "en soutien à l'action de l'armée burkinabé" sans prendre "part directement", a expliqué le porte-parole de l’état-major de l’armée française, le colonel Patrick Steiger.

