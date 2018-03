publié le 02/03/2018 à 11:54

Au Burkina Faso, à Ouagadougou, des tirs ont été entendus ainsi qu'une explosion. C'est ce que rapportent des passants, cités par l'AFP. D'après plusieurs témoignages, cinq hommes armés seraient descendus d'une voiture en se dirigeant vers l'ambassade de France. Ils auraient ouvert le feu sur des passants.



D'autres témoignages ont fait état d'une explosion près de l'état-major des armées et de l'institut français, à environ un kilomètre de là, toujours dans le centre de la capitale burkinabé. Une journaliste française sur place évoque également une explosion vers le premier ministère.

Un correspondant de l'AFP sur place a entendu des échanges de tirs intenses et vu un véhicule, celui des assaillants selon des témoins, en feu sur la chaussée. Des unités de gendarmerie et de l'armée se déployaient sur les lieux a également constaté ce correspondant.

URGENT : L'état major attaqué en même temps qu'une explosion vers le premier Ministère #burkina pic.twitter.com/K0aQ9eZijU — Fanny Noaro-Kabré (@FannyNoaro) 2 mars 2018

L'attaque vise l'ambassade de France et l'Institut français, selon la page Facebook de l'ambassade. "Attaque en cours à l'ambassade de France et à l'Institut français. Restez confinés là où vous êtes", indique ce bref message, posté peu avant 11h.

L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes, a alerté ses abonnés sur Twitter en conseillant "à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr".

Attaque en cours à Ouagadougou. Consignes de prudence absolue à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr. — Xavier Lapdecab (@XavierLapdecab) March 2, 2018

Tandis qu'un journaliste burkinabé sur place avance que l'attaque pourrait être à caractère terroriste. Il précise que la population a fuit le centre ville et que les forces de défense sont sur le terrain.

Il s'agit probablement d'une attaque terroriste dont l'ambassade de France et l'état major général des armées seraient la cible. La population a fuit le centre ville. Les forces de défense sont sur le terrain. Plusieurs barricades dressées pic.twitter.com/hZ0qDddRyX — YABRE (@yabsi1er) 2 mars 2018

La capitale du Burkina a été ces dernières années à plusieurs reprises la cible d'attaques jihadistes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux, et les attaques de groupes jihadistes contre des représentants de l'État (gendarmeries, écoles notamment) sont régulières dans le nord du pays, frontalier des zones instables du Mali.



Le 13 août dernier, deux assaillants avaient ouvert le feu sur un café-restaurant hallal, le Aziz Istanbul, situé sur la principale avenue de la capitale, faisant 19 morts et 21 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée.



Le 15 janvier 2016, trente personnes, dont six Canadiens et cinq Européens, avaient été tuées lors d'un raid jihadiste contre l'hôtel le Splendid et le restaurant Cappuccino dans le centre de Ouagadougou. L'assaut, donné par les forces burkinabè soutenues par des militaires français, avait duré une douzaine d'heures et l'attaque avait été revendiquée par Al-Qaida au Maghreb islmaique (Aqmi) qui l'attribue au groupe jihadiste Al-Mourabitoune.