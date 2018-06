publié le 24/06/2018 à 05:56

La fête ne s'est pas terminée comme prévu. En fin de soirée, jeudi 21 juin, un jeune étudiant breton qui s'était rendu à Toulouse pour la fête de la musique, a été pris en stop par deux jeunes hommes alors qu'il voulait regagner sa voiture, garée à l'extérieur de la ville, explique France Bleu.



Quelques minutes plus tard, "le conducteur et son passager se montrent menaçants", relate la radio. C'est alors que l'un d'eux sort une arme de poing et la braque sur l'étudiant. Les deux suspects lui volent sa carte bleue et conduisent en direction du sud-est, forçant leur victime à les suivre. Sur la route, les agresseurs s'arrêtent à Montpellier et y retirent en liquide 350 euros. Ensuite, direction Avignon, en forçant au passage un péage pour sortir de l'autoroute.



Arrivés à la gare de la ville, les deux hommes abandonnent l'étudiant, seul et ne connaissant pas la ville. Ce dernier se rend finalement au commissariat, où il porte plainte. Les policiers, qui ont identifié le véhicule, réussiront à interpeller les deux agresseurs dès le lendemain. En leur possession, ils retrouvent le téléphone portable et 200 euros appartenant à l'étudiant breton.