Paris-Roubaix : victime d'un accident, Michael Goolaerts est décédé à l'hôpital

publié le 08/04/2018 à 23:49

Il courrait son tout premier Paris-Roubaix. Le jeune cycliste belge Michael Goolaerts est décédé à l'hôpital où il avait été transporté après avoir été victime d'un malaise sur le parcours. "C'est avec une tristesse inimaginable que nous devons communiquer le décès de notre coureur et ami Michael Goolaerts", a annoncé son équipe.



"Il est mort dimanche soir à 22h40 à l'hôpital de Lille en présence des membres de sa famille et de ses proches, à qui nous pensons fort. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Toute assistance médicale était inutile", a ajouté le communiqué de Vérandas Willems en précisant qu'il n'y aurait "pas d'autre communication pour donner le temps à ses proches de faire face à cette perte terrible".

Retrouvé inanimé dans le deuxième des 29 secteurs pavés de la course, près de Viesly, une centaine de kilomètres après le départ de Compiègne, le coureur de 23 ans avait été secouru pour "un arrêt cardio-respiratoire". Il avait rapidement été héliporté au CHU de Lille.



Arrêt cardio-respiratoire

"Il a présenté un arrêt cardio-respiratoire pris en charge par l'équipe médicale de la course et héliporté secondairement (ensuite) au CHU de Lille", avait annoncé le bref communiqué médical d'après-course en ajoutant : "Le pronostic vital est engagé." "Il a été pris en charge dans un état grave par les services des urgences et de chirurgie cardiovasculaire", a précisé l'hôpital de Lille, sans autres détails.



Selon une source proche du dossier, cet arrêt cardio-respiratoire prolongé, qui a duré plusieurs minutes, est probablement d'origine médicale, et non traumatique, donc non dû à la chute. Michael Goolaerts était dimanche soir, avant son décès, en service de réanimation.



À 23 ans, le jeune cycliste prenait part pour la première fois à Paris-Roubaix, sous le maillot de son équipe Véranda's Willems. Après l'arrivée de Paris-Roubaix et la victoire du champion du monde Peter Sagan, l'équipe s'était brièvement exprimée : "Pour le moment, il se trouve à l'hôpital. On va aller lui rendre visite. On ne peut rien faire qu'attendre. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Dès que nous aurons des informations, nous les communiquerons, mais nous vous demandons d'être patient."



Journée noire pour six cyclistes

Cette journée aura été surtout marquée par de nombreuses chutes. Michel Goolaerts étant le coureur le plus sévèrement touché d'une 116e édition qui a laissé des traces. Cinq autres coureurs ont dû être dirigés vers différents hôpitaux après des chutes.



Le Portugais Nelson Oliveira (Movistar) a été touché à la clavicule droite (probable fracture), le Suisse Stefan Küng (BMC) au menton (plaie suturée), le Danois Mads Würtz Schmidt (Katusha) à hanche gauche (contusion).



L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton) souffre pour sa part d'une contusion au dos (vertèbre) et le Néerlandais Sebastian Langeveld (EF Drapac) d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale.