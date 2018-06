publié le 23/06/2018 à 13:11

C'était dans l'air. C'est confirmé. L'équipe de France de Coupe Davis sera dirigée pour la première fois de son histoire par une capitaine, l'ancienne numéro un mondiale Amélie Mauresmo ayant été nommée pour succéder à Yannick Noah l'an prochain, a annoncé samedi 23 juin la Fédération française de tennis. Julien Benneteau, qui mettra un terme à sa carrière à l'issue de l'US Open en septembre, a été quant à lui nommé à la tête de l'équipe de France de Fed Cup.



C'est une petite révolution pour le tennis français, mais aussi pour le sport tricolore en général puisque Amélie Mauresmo sera la première femme a entraîné une équipe de France masculine. Elle était en concurrence avec Fabrice Santoro et Michaël Llodra pour le poste.

Elle a été choisie à une grande majorité, par les joueurs mais aussi par les élus de la Fédération française de tennis. Il faut dire que la championne cochait toutes les cases pour le poste.

