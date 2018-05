Le journal de 18h : nouvelle fusillade mortelle dans un lycée aux États-Unis

publié le 18/05/2018 à 19:07

Une fusillade a fait au moins 8 morts dans un lycée aux États-Unis. Trois mois après la fusillade qui a fait 17 morts à Parkland en Floride, un homme armé d'un fusil a ouvert le feu dans cet établissement de Santa Fé au Texas.



Le tireur aurait été arrêté, mais le district a mis en place un confinement. C'est un élève de cet établissement selon les forces de l’ordre. Si aucun bilan officiel n'a été donné à l'heure actuelle, au moins huit personnes ont été tuées dans la fusillade, selon plusieurs médias locaux citant des sources policières.



Le président Donald Trump a réagi quelques heures après la fusillade sur Twitter faisant part de son inquiétude. "On peut s'attendre à de mauvaises nouvelles", a-t-il écrit sur le réseau social.

À écouter également dans ce journal

Société : la colère gronde aux urgences de Tours après le décès de deux personnes âgées. Deux femmes de 88 et 93 ans sont mortes dans la salle d'attente alors qu'elles attendaient d'être prises en charge. Elles ont été vues par les infirmiers d'accueil mais elles ont dû patienter plusieurs heures sur des brancards.



Grève SNCF : les cheminots ont perdu la bataille judiciaire. Les jours de repos des grévistes ne seront pas payés. En tout cas pas pendant les épisodes de grève. Les syndicats ont été déboutés de leur demande en référé. Toute la question était de savoir si le mouvement lancé début avril était une seule et même grève ou 18 mini-grèves de 2 jours.



Fait divers : À Créteil, 4 enfants d'une dizaine d'années affirmaient qu'un homme les avait abordés à la sortie de l'école et qu'il avait essayé de les faire monter dans sa camionnette. Ils avaient même fourni le numéro de la plaque d'immatriculation, ce qui avait conduit à l'interpellation d'un homme de 60 ans. Les policiers se sont rendu compte que les histoires des enfants se contredisaient. Le bornage du téléphone portable du suspect a montré qu'il n'était pas devant l'école. Finalement, une confrontation a été organisée et les enfants ont reconnu qu'ils avaient tout inventé.