publié le 07/06/2017 à 13:08

Le bilan de l'attentat de Londres, qui a eu lieu le week-end dernier, s'alourdit pour la France avec l'annonce ce mercredi 7 juin de la mort d'un troisième ressortissant français, il s'agirait de Xavier Thomas. Le président Emmanuel Macron a confirmé le décès, sans dévoiler son identité. "Le nouveau bilan est lourd, avec trois décès et huit blessés français, la France paie un lourd tribut dans l'attentat de Londres. Nous avons une pensée pour ensemble des victimes et leurs familles", a déclaré le chef de l'État à la mi-journée.



Le corps d'un Français a été repêché dans la Tamise mardi soir. Ses proches avaient perdu sa trace sur le London Bridge. Les autorités britanniques pensent qu'il a été heurté par le véhicule fou des terroristes et projeté dans le fleuve qui traverse Londres. Cette annonce intervient juste après le décès confirmé de Sébastien Bélanger, chef cuisinier de 36 ans. Alexandre Pigeard, serveur de 26 ans, était la première victime française connue.

À écouter également dans ce journal

- ATTAQUE DE NOTRE-DAME -L'homme qui a agressé un policier présente un profil étonnant, puis qu'il a été journaliste, notamment en Suède, puis au quotidien El Watan en Algérie. "Il a dû avoir une dépression, c'était quelqu'un de fragile", raconte l'un de ses anciens collègues.

- TERRORISME - Emmanuel Macron a décidé de mettre en place une "task-force" pour lutter contre les menaces d'attentats. Il s'agit d'un centre pour collecter les informations des différents services de renseignements, afin d'avoir un point de l'état de la menace. Pierre de Bousquet de Florian va en assurer la supervision.



- IMPÔTS - Le prélèvement à la source, initialement prévu pour le 1er janvier 2018, entrera en vigueur le 1er janvier 2019, selon une annonce du Premier ministre Édouard Philippe, qui a précisé qu'il souhaitait d'abord tester le dispositif avant de le mettre en application.



- TÉLÉTRAVAIL - La France est en dessous de la moyenne européenne, le dernier accord est obsolète. Des solutions existent, le télétravail est possible dans des espaces de co-working. Mais les employeurs mettent en avant des problèmes de responsabilités (accident).



- MUSIQUE - Johnny Hallyday entame samedi à Lille la tournée des Vieilles Canailles au côté d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. "Ce n'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère m'en sortir. Je prenais à cœur de faire cette tournée, car pour moi c'est bénéfique moralement", confie l'artiste.



- ROLAND-GARROS - Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales en profitant de l'abandon de son compatriote Pablo Carreno-Busta (6-2, 2-0, ab.). Novak Djokovic, opposé à Dominic Thiem, va tenter de le rejoindre.