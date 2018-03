Le journal de 12h30 : Shimon Peres inhumé à Jérusalem

publié le 30/09/2016 à 13:42

Le cercueil de l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres a été mis en terre vendredi au cimetière national du mont Herzl à Jérusalem, à quelques mètres d'un autre Nobel de la paix, Yitzhak Rabin. Des dizaines de dirigeants du monde entier, parmi lesquels les présidents américains, palestinien, français ou allemand, ont assisté à l'inhumation de M. Peres. Plus de 90 délégations - pour près de 70 nations - ont fait le déplacement pour rendre hommage à l'ancien président et Premier ministre israélien : le président américain Barack Obama, ses homologues français et allemand, le prince Charles et le roi d'Espagne ont fait le déplacement, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, rare représentant de haut niveau du monde arabe.



Shimon Peres, décédé dans la nuit de mardi à mercredi 28 septembre des suites d'un accident vasculaire et cérébral à Tel-Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué vendredi en Shimon Peres "un "grand homme" pour Israël : "Israël est en deuil, le monde est en deuil. Mais nous, et le monde, voulons trouver dans sa postérité les raisons d'espérer". "À bien des égards, il me rappelait d'autres géants du 20e siècle que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Des hommes comme Nelson Mandela, des femmes comme Sa Majesté la reine Elizabeth", a déclaré de son côté Barack Obama.

À écouter également dans ce journal

- Huit Rafale ont décollé depuis le porte-avions Charles de Gaulle afin d'intensifier les frappes contre l'État islamique et de soutenir l'offensive en cours sur la ville de Mossoul notamment, fief de l'organisation terroriste en Irak.

- Un collégien de 15 ans, soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque jihadiste, a été déféré vendredi au tribunal à Paris en vue d'une mise en examen par des juges antiterroristes. Cet adolescent interpellé dans le Val d'Oise était en contact via la messagerie Telegram avec Rachid Kassim, un jihadiste français soupçonné de téléguider des opérations terroristes depuis la zone irako-syrienne.



- Manuel Valls a inauguré au pas de charge - moins de deux heures montre en main - le salon de l'automobile ce vendredi 30 septembre 2015.



- À partir de demain, les aides personnalisées au logement (APL) seront conditionnées au montant du patrimoine. Au-delà de 30.000 euros d'épargne, ces aides baisseront.



- Un homme et trois femmes, interpellés le 27 septembre dans l’Essonne et en Seine-et-Marne, ont été déférés au parquet mercredi pour vol en bande organisée. Surnommé le "gang des poussettes", le quatuor est soupçonné d'avoir volé au moins 160 poussettes en un an.



- La 8e journée de Ligue pourrait être marquée par le retour des supporters historiques du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, samedi 1er octobre à 17h. Après des échanges entre la direction du PSG et le ministère de l'Intérieur, la Préfecture de police de Paris vient de donner son feu vert en imposant cependant un cadre très strict au retour des "Ultras" dissous pour des problèmes de violence.