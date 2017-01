La monarque britannique soufrait d'un "gros rhume" qui l'avait empêchée d'honorer certaines obligations officielles et poussée à annuler des déplacements.

Crédit : Arthur Edwards / AFP La reine Elizabeth II lors d'un déplacement officiel le 27 janvier 2017

par Cécile De Sèze , Avec AFP publié le 27/01/2017 à 17:06

La famille royale peut souffler, comme toute le Commonwealth d'ailleurs. La reine va mieux. La preuve, Elizabeth II est sortie du palais de Buckigham pour la visite d'une exposition sur les Fidji. Le Royaume-Uni était inquiet de l'état de santé de sa souveraine qui avait dû renoncer à ses engagements à Noël à cause d'un "gros rhume".



Cet engagement officiel honoré le 27 janvier 2017 est un nouveau signe de son rétablissement, après avoir été à la messe le 8 janvier dernier. Vêtue d'un manteau long fuchsia à boutons noirs et d'un chapeau cloche assorti, la reine de 90 ans a découvert plus de 270 objets, œuvres d'art, tapis, bijoux originaires de l'archipel du Pacifique. Elle a également dévoilé une plaque commémorative. Son époux le prince Philip, 95 ans, n'était pas à ses côtés, en raison d'un engagement privé, selon le palais de Buckingham.

The Queen unveils a commemorative plaque and signs the visitor book, before a final performance from the Fijian choir. pic.twitter.com/yZgDW0Jyuk — The Royal Family (@RoyalFamily) January 27, 2017

Le 1er janvier, Elizabeth II avait manqué le culte de la nouvelle année à la résidence royale de Sandringham (est de l'Angleterre) en raison d'un "gros rhume" qui l'avait déjà obligée à manquer le service de Noël. Elizabeth II honore chaque année des centaines d'engagements, et il est rare qu'elle annule des déplacements pour raison de santé.



Elle devrait toutefois lever le pied en abandonnant désormais le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance (sur un total de 600) à d'autres membres de la famille royale. En 2014, Elizabeth II avait assuré 393 engagements officiels et 341 en 2015, selon les médias britanniques.