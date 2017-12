publié le 13/12/2017 à 02:13

La Corée du Nord assume ses ambitions en matière nucléaire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un est déterminé à faire de son pays la "puissance nucléaire la plus forte" au monde. C'est ce qu'a rapporté ce mercredi 13 décembre l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.



Dans un discours devant des employés du programme balistique, le dirigeant nord-coréen a déclaré mardi que son pays "allait de l'avant victorieusement et allait devenir la puissance nucléaire et militaire la plus forte au monde". Le 28 novembre dernier, Pyongyang avait lancé un missile balistique intercontinental capable selon des experts d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Le dirigeant nord-coréen avait alors affirmé que son pays était désormais un État nucléaire à part entière.

Les États-Unis prêts à négocier avec la Corée du Nord

Les nouvelles déclarations de Pyongyang interviennent alors que les grandes puissances tentent de trouver une solution à la crise née de l'accélération des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, condamnés par la communauté internationale, et qui a réalisé notamment en septembre un sixième essai nucléaire. Pour tenter de contraindre la Corée du Nord à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé différentes séries de sanctions.

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a annoncé mardi que les États-Unis étaient prêts à s'asseoir à la table des négociations avec la Corée du Nord "sans condition préalable". Jusqu'ici, les États-Unis affirmaient que toute négociation ne pouvait porter que sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé de "détruire totalement" la Corée du Nord en cas d'attaque de la part du régime de Kim Jong-Un.