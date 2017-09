publié le 21/09/2017 à 09:48

La Corée du Nord a réagi mercredi au discours particulièrement brutal prononcé la veille par Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU. Les menaces belliqueuses du président américain ont été comparées à "l'aboiement d'un chien" par le chef de la diplomatie nord-coréenne.



À son arrivée à New York pour les réunions de l'ONU, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho a été assailli de questions par les journalistes, auxquels il a répondu par une maxime. "Il y a un proverbe qui dit que la marche continue même quand le chien aboie. S'ils croient nous choquer avec le son de l'aboiement d'un chien, c'est clairement qu'ils rêvent comme un chien", a-t-il dit mercredi en rentrant dans son hôtel.

Le président américain s'est servi de son premier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU mardi pour accuser le numéro un nord-coréen Kim Jong-Un d'être un "homme-fusée" embarqué dans "une mission-suicide, pour lui-même et pour son régime". Si les États-Unis sont contraints de se défendre ou de défendre leurs alliés, ils "n'auront d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord", a-t-il martelé.

Tensions croissantes entre les deux pays

Ces propos guerriers ont été lancés après des semaines de tensions croissantes autour des programmes nucléaire et balistique interdits de Pyongyang, qui déroule ses ambitions militaires malgré de multiples sanctions. Le Nord vient de mener son sixième essai nucléaire et de tirer un missile sur une distance inédite, au-dessus du Japon.



La Corée du Nord reclus justifie ses programmes militaires par la nécessité de se protéger des États-Unis et le militarisme est au centre de l'idéologie du régime autocratique au pouvoir. Le pays rêve de porter le feu nucléaire sur le continent américain et avance à grands pas dans cet objectif.



Pyongyang a tiré en juillet deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), mettant à sa portée selon les apparences une bonne partie du continent américain. En septembre, le Nord a affirmé avoir testé une bombe à hydrogène suffisamment petite pour être montée sur un tel missile.