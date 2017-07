La chasse à l'ours va pouvoir reprendre aux États-Unis

publié le 05/07/2017 à 12:26

"Ne touchez pas au grizzli !" Pendant quarante-deux ans, c'était la doctrine dans l'Ouest américain, à l'intersection du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, dans le parc national de Yellowstone. En 1975, c'est là, dans ce lieu enclavé, troué de geysers, que les 136 derniers grizzlis avaient trouvé refuge. Les derniers représentants de l'espèce. Lewis et Clark, les deux pionniers légendaires du XIXe qui sont dans tous les manuels scolaires d'Amérique, le redoutaient "deux fois plus que les Indiens". À l'époque, les ours bruns étaient au moins 50.000. Le double peut-être. L'homme blanc, les trappeurs, les cow-boys les ont éradiqués. Jusqu'à ce qu’en 1975, une loi les protège pour éviter leur disparition.



Pour que les ours redeviennent sauvages, on a abattu ceux qui s'étaient trop habitués à l'homme, ceux qui volaient les pique-niques des randonneurs. Les touristes ont appris à ranger leurs victuailles et leurs crèmes solaires dans des grandes boîtes en métal devant leur camping. Et, saison après saison, l'ours brun, protégé par le gouvernement fédéral, a repris du poil de la bête.

Message aux grizzlis mal léchés

Le grizzli est définitivement sauvé : c'est ce que proclame le Service de la pêche et de la faune du gouvernement américain. Il y a désormais 700 ours bruns, contre 136 il y a quarante-deux ans. Les grizzlis, à présent, s'autorisent fréquemment des sorties hors des parcs nationaux, devenus trop petits. L'État américain a donc décidé de sortir le grizzli de la liste des espèces protégées. Conséquence : fin juillet-début août, le Montana, l'Idaho et le Wyoming vont pouvoir instituer une saison de la chasse à l'ours.

Message aux grizzlis mal léchés de Yellowstone : dans les limites du parc national, vous ne risquez rien. Mais si vous passez les frontières (et on sait qu'il n'y a pas de frontières), c'est à vos risques et périls. Le trappeur américain est de retour.

La pâte de Trump ?

C'est un acte de "génocide culturel", s'emportent les défenseurs de l'ours aux États-Unis qui entendent empêcher la réouverture de la chasse, même limitée. La naturaliste français, Rémy Marion, grand spécialiste de l'ours brun, voit dans cette décision la pâte de Donald Trump. Il faut noter quand même que le processus de radiation de la liste des espèces protégées a été initié sous l'administration Obama, et qu'une première fois, il y a dix ans, les défenseurs de l'environnement avaient réussi à casser une première décision de radiation de la liste des espèces protégées.



Les associations ont donc ressortis les griffes, dans l’espoir de freiner les autorisations ouverture de chasse possible dans un mois. Les nouveaux Davy Crockett vont peut-être devoir patienter.