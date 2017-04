Donald Trump autorise la chasse aux ours polaires en Alaska

publié le 13/04/2017 à 11:38

Donald Trump persiste et signe : l'avenir de l'espèce animale et les priorités environnementales de son pays ne font pas partie de ses priorités. Le président américain vient de rayer à l'encre noire, les réglementations signées en 2016 par l'ancien chef de l'État Barack Obama, l'Alaska National Wildlife Refuges Rule. Le texte interdisait certaines pratiques de chasse en Alaska. Principale victime : l'ours polaire d'Alaska. Les chasseurs peuvent en effet chasser les prédateurs jusque dans leur terrier, ainsi que leur progéniture. Ils peuvent également tirer sur les animaux depuis les hélicoptères et avoir recours à des appâts. L'interdiction d’abattage sauvage des loups et louvetaux a été levée, sans restriction.



Sur la table du Congrès depuis plusieurs semaines, le texte avait été approuvé avec 52 voix contre 47 et attendait la signature du président, désormais apposée en bas du texte. À l'origine de ce projet de loi controversé, Don Young, membre du parti républicain et représentant pour l'Alaska depuis 1973. "Il ne s’agit pas des petits ours polaires, des petits grizzlis ou des loups à la télévision. Il s’agit du droit de l’État à gérer les affaires relevant de sa faune et de ne pas permettre au gouvernement fédéral de le faire", avait déclaré l'homme politique lors du vote du Congrès en mars.

Le poids des lobbies des armes et de la chasse

Le 49e État des États-Unis est un des bastions de l'électorat de Donald Trump et la "chasse sportive" est une pratique culturelle pour de nombreux habitants, qui évoquent notamment leur droit à "l'autogestion" de leur faune. Les élus ont par ailleurs été soutenus par deux principaux lobbies : celui des armes, le National Rifle Association et celui des chasseurs, le Safari Club, deux poids lourds qui pèsent dans la justice américaine. 76.8 millions d'acres de réserves fédérales et de zones de protection sont concernés par cette mesure.

Plusieurs associations environnementales sont montées au créneau : Wayne Pacelle, le président de l’ONG de protection animale The Humane Society of the United States, a dénoncé sur son blog un "vote cruel et insensible" et a insisté sur le rôle "essentiel" des prédateurs carnivores dans l'équilibre écologique. "Les éliminer aura de graves conséquences", a-t-il prévenu.