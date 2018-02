Une femme attaque l'hôpital qui avait déclaré son mari mort alors qu'il était vivant

publié le 20/02/2018 à 21:05

Une absence de prise en charge qui lui a coûté la vie. Michael Cleveland est un Américain de 46 ans qui a vécu pendant 2h40 après avoir été déclaré mort et qui en est décédé en 2014. Le procès civil de l'hôpital et du médecin mis en cause par sa famille, doit s'ouvrir au mois d'avril.



Le 10 octobre 2014 il avait été admis dans un hôpital de la banlieue de Buffalo dans l'État de New York, puis déclaré mort par un jeune médecin urgentiste, alors que les membres de sa famille avaient vu des signes de vie sur son corps.

Lorsque la femme de Michael Cleveland, son fils, et d'autres membres de la famille avaient demandé au jeune médecin urgentiste qui l'avait examiné, de revérifier le patient, il n'avait pas accepté, refusant de les croire.

Finalement, ce n'est que lorsque le médecin légiste avait protesté auprès de ce dernier en expliquant que "les morts ne bougent pas", qu'il avait bien voulu le réexaminer, finissant par reconnaître que Michael Cleveland était effectivement en vie.



Transféré dans un autre hôpital, il n'avait hélas pas survécu. Le laps de temps de 2h40 durant lequel sa femme a alerté en vain les médecins lui a été fatal, selon les avocats de cette dernière. De leur côté, les avocats du jeune médecin, et de l'hôpital prétextent que Michael Cleveland n'aurait jamais survécu, quel que soit le cas de figure.