publié le 30/01/2018 à 18:50

Macabre découverte dans le coffre d'une voiture. Le corps d'une femme de 28 ans, Sara Zghoul, a été retrouvé fin janvier dans le coffre d'une berline à Aloha, dans l'Oregon (États-Unis), comme le raconte le journal The Oregonian. Décapitée et démembrée, la dépouille de la jeune mère de famille, qui se présentait comme actrice et mannequin sur les réseaux sociaux, avait été répartie dans deux valises.



Alertée pour un possible homicide, la police locale a découvert le corps de la jeune femme en arrivant sur le lieu où se trouvait le véhicule. Un suspect a finalement été interpellé. Celui-ci était en train de tenter de mettre fin à ses jours. Blessé, il a été conduit à l'hôpital puis placé en garde à vue. L'enquête devra déterminer les liens qui existaient entre l'auteur présumé du meurtre et sa victime.