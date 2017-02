Lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Donald Trump a exprimé son "ferme soutien à l'Otan".

Crédit : TIMOTHY A. CLARY / AFP Donald Trump lors d'une conférence de presse à New York, le 11 janvier 2017.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 06/02/2017 à 06:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Donald Trump a-t-il fait un pas vers l'Otan ? La Maison Blanche a indiqué dimanche 5 février que le 45e président des États-Unis rencontrerait ses alliés en mai. Cette annonce fait suite à un entretien téléphonique entre le Républicain et le secrétaire général de l'Alliance atlantique, le Norvégien Jens Stoltenberg, lors duquel Donald Trump a exprimé son "ferme soutien à l'Otan", appelant toutefois les membres européens à en faire davantage.



"Les deux parties ont convenu de poursuivre une étroite coopération" et ont également discuté de solutions en vue de résoudre pacifiquement la crise ukrainienne, indique la Maison Blanche dans un communiqué. Donald Trump et Jens Stoltenberg ont par ailleurs abordé la question du financement de l'Otan, largement pris en charge par les États-Unis.



À peine arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump avait ébranlé les alliés européens en prônant une ligne plus souple vis-à-vis de Moscou et en remettant en cause l'engagement de Washington, vieux de près de 70 ans, envers une alliance qu'il a qualifiée "d'obsolète" et de fardeau injuste pour le contribuable américain.