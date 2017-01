L'Allemagne légalise le cannabis à des fins thérapeutiques

Les médecins pourront désormais prescrire du cannabis à leurs patients atteints de maladies "graves" et ne pouvant bénéficier de "thérapies alternatives"

Crédit : AFP / Brendan Smialowski Un plant de cannabis (illustration)

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 19/01/2017 à 18:18

12 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une décision prise à l'unanimité par le Bundestag. Ce jeudi 19 janvier, les députés allemands ont légalisé l'usage de cannabis à des fins thérapeutiques pour les patients atteints de maladies "graves". Les médecins pourront désormais prescrire du cannabis à leurs patients souffrant "de pathologies graves" comme les cancers ou la sclérose en plaque et ne pouvant bénéficier de "thérapies alternatives".



Les patients allemands pourront se procurer dans les pharmacies et uniquement sur ordonnance de l'extrait de cannabis ou des fleurs séchées. Le texte permet la prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie et entrera en vigueur en mars prochain. En revanche, un membre du parti conservateur CDU de la chancelière Angela Merkel a insisté sur le fait que cette loi n'allait pas permettre de "fumer des joints sur ordonnance" et ne signifiait en aucun cas la légalisation d'une consommation récréative du cannabis.



Le projet de loi avait été annoncé en mai dernier, après qu'un patient a eu le droit de cultiver du cannabis, ce dernier démontrant qu'il s'agissait de la seule substance pouvant soulager ses souffrances. Avec ce vote, l'Allemagne rejoint désormais les rangs des pays européens qui ont légalisé les produits à base de cannabis comme la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Finlande, l'Italie ou encore l'Espagne.