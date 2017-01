INVITÉ RTL- Me Fabien Perez estime qu'il faut réfléchir à des alternatives au sujet du cannabis et ne pas fermer le débat sur sa légalisation.

150 personnalités marseillaises ont publié dans le Journal du Dimanche une tribune dans laquelle elles demandent la légalisation contrôlée du cannabis. Marseille est en effet touchée depuis plusieurs années par les ravages du trafic de drogue. À travers cet appel, il est surtout souhaité qu'un vrai débat s'installe à l'occasion de la campagne présidentielle





"Le constat sur la manière dont les politiques traitent la consommation du cannabis est un constat d'échec", explique Me Fabien Perez qui ajoute que "depuis 40 ans il y a de plus en plus de consommateurs de cannabis et aujourd'hui la France est le plus grand consommateur de cannabis en Europe".



Selon cet avocat, il faut surtout réfléchir à des alternatives, car cela fait des années que ce débat ressort mais il est régulièrement fermé, comme cela a été le cas avec Bruno Le Roux, "il avait une autre position lorsqu'il n'était pas ministre de l'Intérieur, le discours change lorsqu'on est au pouvoir" et affirme qu'il " faut être lucide sur notre échec (.. ) Ouvrons les yeux, nous sommes le pays qui consomme le plus de cannabis dans toute l'Europe".