150 notables marseillais ont publié une tribune dans le "JDD" pour une légalisation contrôlée du cannabis.

Crédit : PABLO PORCIUNCULA / AFP Un consommateur de cannabis (illustration)

par Geoffroy Lang publié le 08/01/2017 à 20:05

"Nous, Marseillais, conscients du désastre que cause le trafic dans notre ville, appelons aujourd'hui à une légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation, telle qu'elle existe déjà dans plusieurs pays." Ce sont par des mots sans détours que 150 personnalités marseillaises, dont le député, appellent à un changement radical de politique sur le cannabis.



"La loi qui s'applique à la consommation du cannabis est prohibitionniste, répressive et punitive", poursuivent les signataires de cette tribune parue dans Le JDD, dimanche 8 janvier. Pour étayer leur démarche, les pétitionnaires soulignent l'inefficacité de la pénalisation actuelle de la consommation de cannabis, qui engendre des trafics et des violences dans la ville phocéenne.

Le revirement de Bruno Le Roux

Ils dénoncent également les moyens colossaux que doit déployer la police pour lutter contre ces trafics - "20% de l'activité policière" - ou encore les effets désastreux que génèrent la répression de la consommation en terme de politique de santé publique : "La clandestinité des pratiques éloigne les consommateurs de la prévention, de la réduction des risques et des soins".



Interrogé sur cette tribune lors de son passage au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 8 janvier, Bruno Le Roux a fermé la porte à toute réflexion autour de la légalisation du cannabis d’ici la fin du mandat de François Hollande : “Le ministre de l'Intérieur, dans le moment où il est, a la charge de faire appliquer la loi et n’envisage en rien dans le temps qui reste au Parlement, c’est-à-dire 7 à 8 semaines, d’avoir des propositions.” En octobre 2015, quand il était encore président du groupe socialiste à l’Assemblée, Bruno Le Roux s’était déclaré favorable à une "réflexion sur la légalisation du cannabis".