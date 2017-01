INVITÉS RTL - Stéphane Gatignon, maire de Sevran souhaite sortir de la prohibition, au contraire de Christophe Soullez, directeur de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales.

par Yves Calvi publié le 18/01/2017 à 10:54

La dépénalisation du cannabis, un futur thème de campagne ? La proposition est en tout cas présente dans le programme de quatre candidats à la primaire de la gauche : Sylvia Pinel, Benoît Hamon, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy souhaitent tous une légalisation du cannabis. Mais ils sont loin de faire l'unanimité dans leur camp. Mais dépénaliser le cannabis, est-ce réellement un moyen de rétablir l'ordre dans certains quartiers ?



Pour Stéphane Gatignon, maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, "il faut sortir de la prohibition. Il faut légaliser et contrôler la production." Pour lui, on retrouve derrière cette question un problème de "santé publique et économique". La régulation permettrait selon Stéphane Gatignon "de déstructurer la délinquance mais également la forme mafieuse qui prend le pas sur certains de nos territoires".



"La fin de la prohibition n'empêchera pas les trafics et la contrebande", réplique Christophe Soullez, opposé à cette légalisation. "Un certain nombre de délinquants iront vers d'autres types de produits beaucoup plus nocifs. N'oublions pas que le cannabis a une substance active dont la concentration ne cesse d'augmenter, et qui est recherchée par les consommateurs", poursuit le directeur de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales.

Christophe Soullez pense que la fin de la prohibition se traduira par d'autres types de trafics de drogues plus dures, avec du cannabis plus dosé en THC. "Je ne pense pas qu'il soit du rôle de l'État de se faire de l'argent sur la santé publique et sur la santé des consommateurs de stupéfiants", ajoute-t-il. En revanche, il n'est "pas contre une évolution de la législation actuelle", qui ne fonctionne pas. "Un consommateur de cannabis n'a pas à être en prison, ce n'est pas sa place. Je suis pour une contraventionnalisation" explique Christophe Soullez, qui veut toucher le consommateur "au porte-feuille".



La question de la contraventionnalisation est un "premier pas" pour Stéphane Gatignon. Mais il faut aller plus loin, faire preuve de "courage" selon le maire de Sevran. Mais ne pas se faire d'illusions, rétorque Christophe Soullez. "En légalisant la consommation de cannabis on ne va pas éliminer les trafics", il faut se préoccuper du sort de ceux qui vivent ou survivent grâce aux trafics". Stéphane Gatignon propose pour cela une vision globale. "La sortie de la prohibition doit s'accompagner d'une vision de la formation et de l'emploi".