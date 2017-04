JO 2024 : Los Angeles a-t-elle acheté ses fans sur Facebook ?

publié le 03/04/2017 à 16:38

Paris et Los Angeles sont toujours en compétition pour tenter de rafler l’organisation des Jeux olympiques de 2024. Mais la candidature de la ville californienne soulève un soudain engouement sur Facebook qui interroge plusieurs observateurs : son nombre de fans sur Facebook a explosé ces trois derniers mois. Au 1er janvier, Los Angeles comptait 209 000 fans sur Facebook et ces derniers étaient quasiment tous américains (98%).



Mais trois mois plus tard, la donne a complètement changé. La page Facebook des Jeux à Los Angeles a dépassé le million. Et ces quelque 800.000 nouveaux fans viennent uniquement d'Afrique et du Moyen-Orient ; parfois même de pays dont Donald Trump ne veut pas que les ressortissants mettent les pieds aux États-Unis tels que la Somalie ou la Libye.

L'achat de "fans", une stratégie courante

Pour "David S", spécialiste des réseaux sociaux contacté par RTL, il ne fait aucun doute que Los Angeles a acheté ses fans : "il y a de nombreux gens sur le marché qui proposent des fans en achat, notamment en provenance de pays d’Afrique". Le comité en charge de la candidature de Los Angeles aurait appliqué un artifice de communication bien connue des grandes entreprises.

"L’intérêt par rapport à ça, c'est est au niveau de la communication d’une marque ou d’un événement, c’est de pouvoir dire, 'j'ai un million de fans, deux millions de fans...' Et en général, les communiqués de presse vont reprendre ces chiffres-là de manière brute, mais sans analyser d’où viennent ses fans", explique le spécialiste.



Le suspicieux succès de la page Facebook de Los Angeles 2024 survient au moment opportun pour la ville américaine. Chaque candidature va en effet passer un oral très important ce mardi 4 avril à Aarhus, au Danemark, devant toutes les fédérations internationales. Les finalistes pour l'organisation des JO 2024 rencontreront également les membres du Comité international olympique à cette occasion.