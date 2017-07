publié le 27/07/2017 à 19:02

90,5 milliards de dollars. C'est la somme qu'il aura fallu à Jeff Bezos, fondateur et PDG du groupe Amazon, pour devenir l'homme le plus riche du monde. L'Américain de 53 ans détrône ainsi Bill Gates, à la tête de l'empire Microsoft, dont la fortune est estimée à 90 milliards de dollars. C'est depuis l'ouverture des marchés, ce jeudi 27 juillet, que l'homme d'affaires a pris la tête du classement établi par le magazine Forbes. Les actions du groupe Amazon, ont en effet augmenté de 1.6%, soit 1,4 milliards de dollars supplémentaires ajoutés au capital de son PDG.



Une somme suffisante pour que Jeffrey Preston Bezos, son nom complet, détrône Bill Gates. Ce dernier était encore, le 20 mars 2017, en tête du dernier classement établi par Forbes, et ce, pour la quatrième année d'affilée et la 18e fois ces 22 dernières années. Le magnat mexicain Carlos Slim l'avait temporairement privé de ce titre pendant quatre ans de 2010 à 2013.

Autre nom présent sur la liste des premières fortunes mondiales, celui du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, dont les actifs s'élèvent à 72,9 milliards de dollars. Amazon, Facebook, Microsoft... les géants d'Internet ont visiblement encore de beaux jours devant eux.