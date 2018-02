et AFP

publié le 03/02/2018 à 16:26

Il prend peu à peu ses quartiers en Belgique. L'ancien président catalan Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles depuis fin octobre après avoir été destitué par Madrid, va louer une demeure cossue à Waterloo, dans la luxueuse banlieue de la capitale belge. L'information a été révélée par le quotidien belge L'Écho, qui fait savoir que "le bail locatif a été signé" jeudi 1er février "par son ami et conseiller" Joseph Maria Matamala Alsina.



Carles Puigdemont aurait, selon L'Écho, décidé de louer "une villa neuve d'environ 550m²" (voir photo d'illustration) "comprenant 6 chambres, 3 salles de bain avec sauna, cuisine super équipée, garage pour 4 voitures et terrasse de 100m² donnant sur un jardin de 10 ares", le tout, pour la modique somme de 4.400 euros par mois. Selon les informations de L'Écho, l'indépendantiste a versé "deux mois de caution" au premier loyer de février, le tout payé "cash", pour disposer des clés sans plus attendre.

Une semaine plus tôt, la Cour constitutionnelle espagnole a annoncé avoir bloqué l'investiture comme président de Catalogne de Carles Puigdemont, qui fait l'objet, en Espagne, de poursuites judiciaires. La suspension est maintenue jusqu'à ce qu'il "se présente en personne au parlement muni d'une autorisation judiciaire préalable", indiquait le communiqué diffusé par la Cour. Mais la session d'investiture était prévue mardi 30 janvier devant le parlement catalan à Barcelone, et Carles Puigdemont, lui, est manifestement resté en Belgique.