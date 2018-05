Italie : Giuseppe Conte veut "confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde"

publié le 24/05/2018 à 01:17

Il se dit "conscient de la nécessité de confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde". Giuseppe Conte, désigné mercredi 23 mai par le président italien comme leader du gouvernement d'union entre les antisystème et l'extrême droite, a présenté ses ambitions politiques devant la presse, à la sortie d'un entretien de près de deux heures avec le président italien Sergio Mattarella.



L'avocat a assuré avoir participé à l'élaboration du programme commun présenté par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), qui tourne résolument le dos à l'austérité et réclame une renégociation des traités européens. Ainsi, dans cet objectif, Giuseppe Conte a affirmé sa volonté de défendre la place de l'Italie sur la scène internationale.

"Je me prépare maintenant à défendre les intérêts de tous les Italiens devant toutes les instances européennes et internationales, en dialoguant avec les institutions européennes et les représentants des autres pays. Je veux être l'avocat qui défendra le peuple italien", a-t-il insisté.



Et d'ajouter : "Avec le président de la République, nous avons parlé de la phase délicate et importante que nous sommes en train de vivre. Là dehors, il y a un pays qui attend la naissance d'un gouvernement du changement et qui attend des réponses." Giuseppe Conte, cet avocat et juriste de 53 ans jusqu'alors étranger à la politique et inconnu du grand public a une volonté : "donner vie à un gouvernement qui soit du côté des citoyens, qui garantisse leurs intérêts".