Italie : le compromis a été "de trouver un technocrate", selon Alberto Toscano

publié le 21/05/2018 à 23:06

Le nom de Giuseppe Conte a été proposé au président Sergio Mattarella. Le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) se sont accordés pour trouver le visage de celui qui pourrait diriger le prochain gouvernement italien. Les chefs de file des deux partis, Luigi Di Maio et Matteo Salvini sont donc tombés d’accord. Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, commente cet événement pour RTL.



"Ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur une personnalité politique", explique Alberto Toscano, "chacun des deux partis voulait avoir le poste de chef de gouvernement". Le compromis a été de trouver un technocrate, "qui est proche du Mouvement 5 étoiles, mais qui n’a pas été candidat aux élections". Le président n’a pas encore approuvé ce choix mais un changement de dernière minute semble improbable pour Toscano.

"La position du prochain premier ministre sera difficile", selon le journaliste italien, "parce qu’il devra composer avec ces deux partis très forts qui vont essayer de le traiter comme un serviteur." Et l’un des dossiers les plus sensibles à traiter à l’avenir entre l’Italie et l’Europe est celui des migrants. Le parti de La Ligue veut bloquer leur entrée dans le pays. "Le dossier va devenir hautement sensible", confie Alberto Toscano. Car une partie de l’Italie a l’impression "d’avoir été trahie" sur cette question.