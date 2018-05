publié le 21/05/2018 à 19:44

Le nom du prochain chef du gouvernement italien semble connu. Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), a annoncé lundi 21 mai sur le blog du mouvement avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue (extrême droite).





Agé de 54 ans, Giuseppe Conte est un juriste universitaire, spécialiste du droit civil et administratif. Inconnu du grand public, il avait été présenté avant les élections du 4 mars par le M5S comme possible ministre chargé de "débureaucratiser" la fonction publique.

"Nous avons indiqué le nom de Giuseppe Conte au président de la République. Un nom qui peut faire avancer le contrat de gouvernement. Et je suis particulièrement fier de ce choix", a écrit Luigi Di Maio sur le blog du M5S.

Devant la presse à la sortie du bureau du président Sergio Mattarella, il s'était pourtant bien gardé de prononcer un nom. Reçu après lui par le président, le patron de la Ligue, Matteo Salvini, n'a pas non plus révélé le nom qu'il avait proposé à Sergio Mattarella. "Nous sommes prêts, nous avons présenté le nom, décidé l'équipe et le projet pour le pays", a simplement déclaré Matteo Salvini.



"Avant, je votais à gauche. Aujourd'hui, je pense que les schémas idéologiques du XXème siècle ne sont plus adéquats", a un jour expliqué celui qui va désormais diriger des ministres d'extrême droite.



Né en 1964 à Volturara Appula, village de 500 habitants dans les Pouilles, dans le sud du pays, Giuseppe Conte a fait de brillantes études et fréquenté, selon un CV de 12 pages publié sur le site du M5S, les universités les plus prestigieuses du monde entier comme Yale, la Sorbonne ou encore Cambridge.





Incapables de se mettre d'accord sur un poids-lourd politique, le M5S et la Ligue "sont obligés aujourd'hui de nommer un technocrate non élu", un comble pour ces deux partis qui ont passé les dernières années à pourfendre les divers gouvernements techniques ou de coalition, écrivait ce lundi La Repubblica dans son éditorial.