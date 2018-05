publié le 09/05/2018 à 19:18

Comme on le craignait, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, avec des conséquences redoutables. Le Moyen-Orient, c'était déjà un baril de poudre et Donald Trump vient d'y jeter un paquet d’allumettes enflammées. Il apparaît une fois de plus comme le grand déstabilisateur, les conséquences ne peuvent être que très négatives.



D'abord, c'est l'accord sur le nucléaire iranien qui est inévitablement remis en cause. Les Européens vont essayer de le protéger et Téhéran exige la protection, mais les chances d'y parvenir sont extrêmement faibles. Ça signifie qu'il va y avoir une crise économique supplémentaire terrible en Iran, ça sera forcément au bénéfice des conservateurs qui ne veulent pas de cet accord-là. Ça signifie que dans toute la région les tensions vont monter entre Sunnites et Chiites, ça a déjà commencé bien entendu.

Et ça signifie, et là c'est une grande nouveauté et un très grand danger, qu'entre les États-Unis et les Européens, partenaires depuis des décennies au sein du pacte atlantique, il va y avoir une vraie opposition de fond ; ce qui n'est pas extrêmement rassurant.