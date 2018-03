Inde : la part du "made in France" ne dépassera pas 50% des méga-contrats

Deuxième point : cela signifie que les dix-neuf autres contrats ne pèsent au total qu'un petit milliard d'euros (moins de 50 millions en moyenne par contrat). Économiquement, ce n'est pas très significatif. Enfin - et c'est rarement souligné -, la part du pur "made in France" dans l'enveloppe globale ne dépassera pas 50%.

Trois points appellent, en effet, l'attention. D'abord, sur une enveloppe globale de 13 milliards, 12 milliards ne concernent qu'un seul contrat : celui du groupe aéronautique Safran pour la fourniture et l'entretien de moteurs d'avions.

et Loïc Farge

ÉDITO - Des entreprises françaises et indiennes ont signé pour 13 milliards d'euros de contrats et accords à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde. De la simple com', ou faut-il vraiment y croire ?

