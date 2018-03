et Loïc Farge

publié le 09/03/2018 à 08:09

C'est une excellente nouvelle qui dépasse la simple rubrique boursière. Le CAC 40, c'est la première ligue des entreprises. Et quand 38 d'entre elles affichent des résultats économiques positifs, c'est toute l'économie française qui est tirée vers le haut.



On ne peut pas espérer rester dans le peloton des dix principales économies de la planète sans grandes entreprises performantes. En 2017, leurs résultats financiers ont bondi de 20%, et elles ont retrouvé leur niveau de bénéfices d'avant la crise de 2007.

Ces beaux résultats contrastent avec les soucis de pouvoir d'achat des Français. On rejoint ici la question du rôle des entreprises dans la société. Le gouvernement s'y attelle, et il a raison.

Mais il faut, dans ces dossiers, surtout éviter les caricatures. Ce redressement de nos champions est spectaculaire, mais il n'est pas scandaleux.