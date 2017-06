Incendie au Portugal : un Français est mort dans le violent feu de forêt

et AFP

publié le 19/06/2017 à 13:31

Depuis samedi, un violent incendie ravage le centre du Portugal. Un feu de forêt qui a fait au moins 62 morts, selon le dernier bilan annoncé par les autorités. Ce lundi 19 juin, le ministères des Affaires étrangères a annoncé la présence d'un Français parmi les victimes. "Un de nos compatriotes est décédé dans ces incendies. Le centre de crise et de soutien à Paris et notre ambassade à Lisbonne sont mobilisés pour apporter tout le soutien nécessaire à ses proches, que nous assurons de notre pleine solidarité", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.



Le feu s'est déclaré samedi 17 juin peu avant 15 heures, heure locale, dans la commune de Pedrogao Grande. De nombreux automobilistes ont été piégés par les flammes tandis qu'ils circulaient sur une route à proximité. 48 heures plus tard, les pompiers sont toujours présents sur place afin de combattre les flemmes.

