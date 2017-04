Portugal : explosion mortelle dans une usine de feux d'artifice

et AFP

publié le 05/04/2017 à 05:00

C'est près de Lamego, sur la commune d'Avoes, qu'a eu lieu le drame. L'explosion d'une usine de feux d'artifice a mobilisé une centaine de pompiers, chargés de maîtriser l'incendie important provoqué par la déflagration. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Jorge Gomes, s'est rapidement rendu sur les lieux et a communiqué mardi soir un bilan faisant état de cinq mort et de trois personnes disparues.



Les secouristes et les autorités locales avaient peu d'espoir mardi soir de retrouver des survivants parmi les personnes qui étaient toujours portées disparues. Afin de pénétrer dans les lieux pour les rechercher, les secouristes devaient attendre que les conditions de sécurité soient réunies.

D'après les médias locaux, le propriétaire de cette usine familiale et sa fille figuraient parmi les victimes. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire et le Premier ministre, António Costa, a tenu à présenter ses condoléances aux victimes et à leurs familles.