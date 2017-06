publié le 02/06/2017 à 21:29

Virée royale en voiture de golf. L'image de la semaine illustre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron dans les jardins du château de Versailles avec, en guise de carrosse, une voiturette de golf. Lundi 29 mai, le président de la République a reçu le président russe dans un cadre très monarchique. Au programme, entretien en tête en tête, conférence de presse commune puis visite de l'exposition sur Pierre le Grand, le tsar venu rendre visite au jeune Louis XV il y a exactement trois siècles.



Pour se rendre du château au Grand Trianon - lieu de l'exposition -, Emmanuel Macron a conduit Vladimir Poutine en voiturette de golf dans les allées des jardins de Versailles. "Pendant la conférence de presse on nous a signifié, à quelques photographes, qu'un pool image était organisé au dernier moment pour suivre les deux présidents dans les jardins, raconte Jean-Claude Coutausse, photographe pour le journal Le Monde qui a immortalisé ce moment diplomatique insolite. Il y a eu d'abord cette très longue marche où les deux présidents continuent une conversation qui semble très diplomatique. Évidemment, tout autour, il y a une armée de conseillers, de garde du corps", décrit-il.

Macron dans une posture de supériorité

Sur la photo, Emmanuel Macron, aux manœuvres, reste concentré sur sa route. Vladimir Poutine semble dubitatif, il jette des regards autour de lui, comme perdu. À l'arrière de la voiturette se trouvent les deux interprètes. Autour du véhicule, quelques photographes suivent au pas de course. Les deux chefs d'État ont même semé leur sécurité. "On était quatre photographes, on a commencé à courir dans le jardin à la hauteur de la voiturette et à un moment en courant sur la pelouse on s'est retrouvé seuls avec les deux hommes au côté de la voiturette. Moi j'ai arrêté de courir au moment où Poutine à levé les yeux vers mois et m'a regardé d'un air amusé en disant 't'es encore là toi'", s'amuse Jean-Claude Coutausse.

Comme lors de sa rencontre avec Donald Trump, Emmanuel Macron a voulu montrer ses muscles à Vladimir Poutine. Dans la galerie des batailles, au milieu des peintures retraçant l'Histoire de France ou à l'extérieur du château, rien n'est jamais laissé au hasard avec ce président qui se veut jupitérien. "Il essaie à chaque fois de prendre un peu le dessus physiquement sur Vladimir Poutine. Et dans le jardin, pendant tout le parcours, Macron marche légèrement devant pour que Poutine soit un peu en position de soumission, d'infériorité, affirme Jean-Claude Coutausse. C'est ce qui arrive aussi lorsqu'uon arrive à la hauteur des voiturettes lorsque Macron prend le volant et que Poutine s'assied à côté, disons pratiquement à la place du mort", analyse-t-il.



En ce weekend de Pentecôte, les visiteurs peuvent, comme Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, visiter les 800 hectares des jardins de Versailles en voiturette. Il en coûtera 32 euros pour une heure de promenade.