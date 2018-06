publié le 12/06/2018 à 06:25

Ce sont des ces arbres magnifiques avec leur tronc massif : les baobabs sont l’emblème de la savane africaine. Certains ont plus de 2000 ans. Depuis une dizaine d'années, les plus vieux baobabs meurent. Les chercheurs roumains, qui ont réalisé cette étude, estiment qu'on va voir disparaître en une génération humaine des arbres millénaires.



Ils suivent de près depuis plus de quinze ans une soixantaine de baobabs, les plus vieux recensés sur la planète. Leurs travaux ont pour but de comprendre pourquoi ces arbres deviennent si forts et si gros.

Ils ont constaté que sur les treize plus vieux baobabs, neuf sont presque morts ou totalement morts. Parmi les victimes, il y a les trois plus célèbres : le plus ancien (2450 ans), qui était au Zimbabwe ; le plus gros, en Afrique du Sud, avec son tronc de 10 mètres de diamètre qui peut abriter plus de quarante personnes ; et le célèbre baobab Chapman du Botswana, sur lequel Livingstone, l'explorateur, a gravé un jour ses initiales - celui-là est classé monument national.

Les jeunes plus aptes à s'adapter ?

Ces trois géants sont en train de s'effondrer. Ce n'est pas à cause d'une maladie, estiment les botanistes. Ils n'en n'ont pas le preuve formelle. Ils vont devoir poursuivre leurs recherches, mais ils pensent que ce serait plutôt lié au changement climatique.



Les baobabs qui sont morts poussaient dans des régions d'Afrique où le réchauffement a été le plus rapide ces dernières années. Les jeunes seront peut-être capables de s'adapter à l'avenir, pensent les chercheurs. Mais les plus anciens, fatigués, devraient tous disparaître.