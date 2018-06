publié le 11/06/2018 à 06:11

On estime que 10 à 15% du pain fabriqué ne trouve pas preneur et reste sur les étals. Face à ce gaspillage, deux étudiantes en ingéniérie alimentaire de Rennes ont donc réfléchi au recyclage de ces baguettes et pains invendus. Elles ont fondé la start-up Kolectou et propose leur produit, Tadaam.



Pour le fabriquer, elles ont passé un accord avec une usine de fabrication de baguettes industrielles, qui fournit la restauration collective. Il leur apporte la matière première, donc du pain invendu qui est ensuite broyé très très fin et transformé en farine. Cette poudre est ensuite utilisée dans la fabrication de gâteaux. Elle remplace la farine de blé.

Aujourd'hui, trois préparations différentes ont été élaborées pour faire des muffins, des cookies et un cake salé. Il suffit d'y ajouter des œufs, de la matière grasse et de l'eau. Le tour est joué.

Objectif : 60 tonnes de pain recyclé

Pour l'instant, le produit est en phase de test dans des restaurants d'entreprise ou des écoles pour savoir si les cuisiniers et les consommateurs apprécient. Les deux jeunes femmes se donnent trois ans pour lancer leur produit, avec un objectif de 60 tonnes de pain recyclé.



À terme, elles envisagent de travailler avec d'autres fabricants de pain industriel, et pourquoi pas aussi de collecter les restes de baguettes auprès d'artisans-boulangers. Elles espèrent vendre leurs préparations culinaires toutes prêtes dans les boutiques, à destination des particuliers.