Un tremblement de terre de magnitude 6,5 a causé de nombreuses destructions dans le sud des Philippines, faisant plusieurs morts et blessés.

publié le 11/02/2017

Dans le sud des Philippines, au large de l'île Mindanao, un séisme de magnitude 6,5 a fait au moins six morts et une centaine de blessés, causant également de nombreux dégâts matériels.





La secousse s'est produite à 27 kilomètres de profondeur, selon l'Institut géologique américain USGS. Son épicentre se trouvait en mer, à 14 kilomètres au nord de la ville de Surigao, a indiqué l'Office philippin de sismologie. Un professeur d'université, Rocks Tumadag, a déclaré à l'AFP que des répliques continuaient de secouer l'île des heures après le séisme.



Au moins six personnes ont été tuées, dont un jeune enfant. "Une personne a été enterrée vive dans sa maison" et d'autres ont été tuées par la chute d'objets ou de débris, d'après des propos du gouverneur de la province de Surigao, Sol Matugas, à la radio DZMM.

Au moins 126 personnes blessées

Le chef des opérations de gestion des catastrophes de la province, Ramon Gotinga, assure qu'au moins 126 personnes ont également été blessées, dont 15 grièvement. Le chef de la défense civile pour la région, Rosauro Armel Gonzales, a indiqué par ailleurs que plusieurs maisons s'étaient effondrées et que des équipes de secours avaient été envoyées dans les zones sinistrées. De nombreux bâtiments de Surigao ont aussi été touchés, comme des ponts ou encore la piste de l'aéroport de la ville.