Grèce : des pluies diluviennes font au moins 14 morts près d'Athènes

et AFP

publié le 16/11/2017 à 02:21

Au moins quatorze personnes ont été tuées dans un torrent de boue qui a déferlé mercredi 15 novembre dans la matinée sur deux localités de la grande banlieue d'Athènes après des pluies diluviennes. Au fil de la journée et des recherches menées sur place par les équipes de secours, le bilan humain n'a cessé de s'alourdir. En fin d'après-midi, les pompiers recensaient 14 morts, hommes et femmes, pour la plupart des personnes âgées selon les premières informations des pompiers.



Certains ont été piégés à leur domicile, comme deux octogénaires habitant des sous-sols, d'autres emportés par les eaux alors qu'ils se trouvaient dehors ou dans leur véhicule. Les corps de deux hommes ont aussi été charriés jusqu'à la mer, où la police portuaire les a repêchés. "C'est venu comme un tsunami", a témoigné pour l'AFP le commerçant Evangélos Kolovetzos, dont le magasin a été totalement ravagé, vitres brisées et portes enfoncées.

Dévalant des pentes proches, après des pluies violentes dans la nuit, des torrents de boue ont envahi tôt dans la matinée les deux localités de Nea Peramos et Mandra, situées à 50 km à l'ouest d'Athènes, emportant tout sur leur passage.