publié le 14/05/2018 à 18:30

Donald Trump a tenu sa promesse, mais son ambassade à Jérusalem fait craindre un nouvel embrasement dans les territoires. L'ambassade américaine a été officiellement inaugurée en début d'après-midi. Des milliers de Palestiniens de Gaza s'étaient massés à la frontière pour protester et des affrontements ont éclaté.



Le bilan est très lourd : plus de 40 morts palestiniens et des centaines de blessés. Un comité de l'ONU dénonce un usage "disproportionné" de la force de la part d'Israël.

Ce soir, l'Europe appelle à la "plus grande retenue". Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, demande à l'ensemble des acteurs d'éviter un nouvel embrasement au Proche-Orient.

Le secrétaire d'État américain, de son côté, réaffirme l'engagement américain pour la paix, mais sans évoquer les morts de Gaza. Amnesty dénonce une violation abjecte des droits de l'homme.

À écouter également dans ce journal

Transports - La journée "sans cheminot" à la SNCF a fortement mobilisé. Trafic très perturbé et gros bouchons en région parisienne. Pendant ce temps, la consultation des salariés a commencé.



Économie - La France est le pays où l'on distribue le plus de dividendes, selon un rapport de l'ONG Oxfam, intitulé "CAC 40 : des profits sans partage".



Justice - Trois proches de Khamzat Azimov, le terroriste qui a tué un passant samedi à Paris, sont toujours placés en garde à vue.



Football - Thomas Tuchel sera le nouvel entraîneur du PSG à partir de début juillet, a annoncé le club parisien. L'Allemand, actuellement sans club, est un ancien technicien du Borussia Dormund.