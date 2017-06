Frappée d’infertilité depuis 17 ans, une Nigériane donne naissance à des sextuplés

La mise en contact des spermatozoïde s et des ovocytes lors d'une fécondation in vitro. (illustration)

publié le 06/06/2017 à 04:35

La persévérance de ce couple aura finalement payé. Après avoir tenté sans succès d’avoir un enfant pendant près de 17 ans, un homme et une femme originaires du Nigeria sont devenus les parents de six bébés. La fratrie, composée de trois garçons et trois filles, est née à la mi-mai dans un hôpital de Richmond (Virginie), dans le nord-est des États-Unis.



Si les enfants nés après sept mois de grossesse ne pèsent qu’entre 500 grammes et un kilo, ils sont cependant en bonne santé. Après un accouchement par césarienne, les enfants ont cependant été placés en couveuse. Ajibola Taiwo, l’heureuse maman de ces sextuplés, a eu recours à une fécondation in vitro (FIV) pour pallier le problème d’infertilité que rencontrait le couple depuis plusieurs années. Après trois mois de grossesse, le couple s’attendait à accueillir des quadruplés, rapporte la chaîne américaine CNN, avant que de nouveaux embryons ne soient repérés lors d’une échographie après quatre mois de grossesse.

Pour accompagner cette grossesse, une équipe médicale de près de 40 personnes a été nécessaire. Les grossesses multiples sont beaucoup plus élevées que la moyenne en cas de fécondation in vitro, plusieurs embryons étant souvent transférés pour garantir le succès de la grossesse. Étant donné les risques accrus que présentent les grossesses multiples pour la femme enceinte, mais aussi pour l’enfant, le transfert d'un embryon unique est cependant de plus en plus recommandé.